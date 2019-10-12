 الرئيس العراقي يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف العمليات التركية في سوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس العراقي يطالب الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف العمليات التركية في سوريا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 8:01 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 8:01 م

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت اتصالًا هاتفيًا مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني لبحث وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا.

وشدد الرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي مع موجيريني "على ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا"، بحسب بيان للرئاسة العراقية.

وطالب صالح بتبني "الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام".

وتشن تركيا وفصائل سوريا موالية لها منذ الأربعاء الماضي، هجوما عسكريا ضد الأكراد في شمال شرق سوريا.

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