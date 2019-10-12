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عاجل.. 4 قتلى على الأقل بإطلاق نار في نيويورك

عناصر الشرطة الأمريكية في نيويورك
عناصر الشرطة الأمريكية في نيويورك
نور رشوان
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 2:34 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 2:34 م



أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، في إطلاق نار بنيويورك، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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