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أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، في إطلاق نار بنيويورك، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.