



أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل، في إطلاق نار بنيويورك، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.