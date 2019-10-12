 ملحق «الشروق» الثقافي.. عرض لمرشحي جائزة «البوكر» وجولة بين صفحات بعض الكتب - بوابة الشروق
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ملحق «الشروق» الثقافي.. عرض لمرشحي جائزة «البوكر» وجولة بين صفحات بعض الكتب

إشراف سامح سامي:
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 3:01 م | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 3:02 م

تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي -السبت من كل أسبوع- الذي يأخذ القارئ في جولة ثقافية مختلفة وشيقة.

ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:

الجدل يلاحق جائزة نوبل فى الآداب

«قميص تكويه امرأتان».. سيرة ذاتية للمجتمع المصرى

قبل أيام من الإعلان عن جائزة البوكر.. تعرَّف على الأعمال المرشحة للفوز

بعد وصول مجموعته القصصية للقائمة الطويلة لجائزة الملتقى للقصة: أحمد الدرينى: رزق كبير دخولى مجال القصة القصيرة على يد محمد المخزنجى أحد آلهتها

اقرأ كتابًا

«لكل المقهورين أجنحة» جديد الأديبة الراحلة رضوى عاشور

شاعر الأسبوع.. محمد مصطفى حمام

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