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تواصل "الشروق" نشر ملحقها الثقافي -السبت من كل أسبوع- الذي يأخذ القارئ في جولة ثقافية مختلفة وشيقة.
ويمكن مطالعة موضوعات ملحق هذا الأسبوع من هنا:
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