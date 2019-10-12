ولي عهد النرويج وقرينته يفتتحان معرضا فنيا في ألمانيا

افتتح ولي عهد النرويج هاكون وقرينته ميته-ماريت، في مدينة دوسلدورف الألمانية معرضا لأعمال الفنان النرويجي الراحل إدفارد مونك.

ويعرض مجمع فنون ولاية شمال الراين-ويستفاليا حتى الأول من مارس المقبل 140 لوحة ومطبوعات جرافيك وتماثيل للفنان النرويجي، والتي اختارها الكاتب النرويجي كارل أوفه كناوسجارد.

وقال ولي العهد مساء أمس الجمعة في خطابه الذي ألقاه باللغة الألمانية إن ألمانيا والنرويج صديقتان في الفن والثقافة، مضيفا أنه يمكن رؤية ذلك في إقامة إدفارد مونك (1893 - 1944) خلال فترات في حياته بمدينة هامبورج الألمانية.

وحضر افتتاح المعرض رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمن لاشيت. وتم تنظيم المعرض بالتعاون مع متحف مونك في أوسلو.

جدير بالذكر أن النرويج ضيف شرف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب هذا العام، والذي من المقرر أن يبدأ في 16 أكتوبر الجاري. وسيشارك في فعاليات المعرض الكاتب كناوسجارد، والأميرة ميته-ماريت والكاتب والموسيقي النرويجي جو نيسبو.