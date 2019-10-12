المصري يواصل استعداداته لمواجهة المقاصة

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليومية علي استاد بورسعيد وذلك استعداداً لمباراه مصر للمقاصة بالجولة الرابعة من الدوري الممتاز المقرر إقامتها يوم 17 من الشهر الجاري على ستاد الجيش بالسويس.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة ايهاب جلال على التركيز على النواحي الفنية والتكتيكية ، بالاضافة لتلقين لاعبيه العديد من الجمل الخططية التي يسعى من خلالها الجهاز الفني لاستغلال قدرات لاعبيه في الخطوط الثلاثة .

وخاض حراس المرمى تدريباتهم التخصصية تحت إشراف مصطفى كمال مدرب حراس المرمي والتي تم التركيز من خلالها على كيفية التعامل مع الكرات العرضية سواء من الحركة أو الركلات الثابتة.

وعقب نهاية المران خضع جميع اللاعبين لجلسات التأهيل والاستشفاء تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.