أعلن دومينيك كيميون، المتحدث باسم سلطات مدينة جوتينجن الألمانية، اليوم السبت، أن هيئة التخلص من الأسلحة الحربية لم تعثر على قنبلة كان يشتبه في وجودها في أحد أماكن المدينة الواقعة وسط ألمانيا.

وأضاف كيميون أنه تم وقف عملية إجلاء السكان والتي تم الشروع فيها في وقت سابق من اليوم، مشيرا إلى أنه بإمكان جميع السكان الآن العودة إلى منازلهم.

ولم يتم التأكد بعد من طبيعة الجسم المشبوه الذي تم العثور عليه.

كان فحص أولي أجراه خبراء الهيئة للجسم المشبوه الذي تم العثور عليه في موقع للبناء، أفاد بأن الجسم قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، وبعد فترة وجيزة صححت السلطات هذه التصريحات وقالت:" من دواعي السرور أن تعطي هيئة التخلص من الأسلحة الحربية إشارة اطمئنان بعد إجراء فحص شامل".

كان نحو 14 ألف شخص في جوتينجن اضطروا إلى مغادرة مساكنهم بسبب الاشتباه في وجود قنبلة، كما تم وقف حركة المترو، ودعت هيئة المترو الركاب بالتحضر للقيود الحالية للحركة.

وتم كذلك فرض حظر طيران فوق المنطقة التي يوجد بها الجسم المشبوه، لكن ذلك لم يؤثر على حركة النقل الجوي المعتادة، وفقا لتصريحات متحدث باسم هيئة سلامة الطيران.

كانت السلطات الألمانية طالبت آلاف من سكان جوتينجن بمغادرة منازلهم في وقت سابق، وكان متحدث باسم المدينة قال في قبل ظهر اليوم إن الأمور تسير على نحو جيد للغاية وبهدوء حتى الآن، مضيفا أنه تم إخلاء محطة القطار وتوجيه القطارات بعدم التوقف في جوتينجن.

وكان عمال بناء عثروا على جسم مشبوه الأسبوع الماضي. ويُرجح خبراء المفرقعات أنه قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.