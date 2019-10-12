تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الاحتفالية الفنية التي أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض بمناسبة ملتقى سانت كاترين لتسامح الاديان والذى يحمل عنوان هنا نصلي معا ويقام بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن رئيس الوزراء ووزراء السياحة، الآثار، الهجرة، التموين والتجارة الداخلية، التنمية المحلية، الشباب والرياضة وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة بالإضافة إلى ٣٢ من سفراء دول العالم هم الدنمارك وايرلندا واليونان وفنلندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي وجورجيا وكولومبيا واليابان وبولندا والنمسا وصربيا وفرنسا وبلجيكا ورومانيا ومالطا والمغرب وكازاخستان والكاميرون وعمان والتشيك وطاجكستان.

أظهرت الاحتفالية التي أخرجها الفنان هشام عطوة قدرة الفن كقوة ناعمة في التواصل بين الشعوب بلغة عالمية واحدة تدعو الى المحبة والسلام والتسامح وقبول الآخر حيث قدمت الفرق الفنية أصوات من السماء مزيج من الانشاد الصوفي والديني والترانيم القبطية لفرق كرواتيا - رومانيا - اليونان -المغرب بالإضافة إلى فرقة السباعية من أسوان والتنورة التراثية والمطرب ماهر محمود وفرقة الهيئة الإنجيلية بدأت بآيات من القرآن الكريم ثم كرياليسون ارحم يا رب لفرقة اليونان والبردة السباعية مع فرقة رومانيا قداس الكاثوليك،بارك بلادي الإنجيلية، كرواتيا قداس للطوائف الدينية قمر، ملناش غيرك، مولاي، مبارك شعب مصر، واكتملت الرسالة في نهاية الاحتفالية عندما صعد الوزراء والسفراء الحضور إلى المسرح على انغام اغنية ارض الكنانه تحية لخير اجناد الارض وتغني جميع الفنانين مع الجمهور بـ يا اغلي اسم في الوجود.

أكدت وزير الثقافة أن مصر احتفظت بهويتها المتفردة على مر العصور وبقيت نموذجا للتعايش، واضافت ان ملتقى سانت كاترين يهدف الى تعزيز قيم الإخاء بين الشعوب ويطلق رسالة محبة وتسامح للبشرية والحضارة الإنسانية، مشيرة إلى أن احتفالية هنا نصلى معاً تعد انشودة تمزج الانشاد والترانيم لترتقي بالمشاعر والوجدان وتؤكد قدرة الفنون والإبداع على خلق جسور التواصل والتقارب بين الأمم.