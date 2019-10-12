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رويترز: أمريكا تهدد تركيا بعقوبات «كبيرة للغاية»

ستيفن منوشين
ستيفن منوشين
واشنطن (رويترز)
نشر فى : السبت 12 أكتوبر 2019 - 1:46 ص | آخر تحديث : السبت 12 أكتوبر 2019 - 1:46 ص

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة ”كبيرة للغاية“ على تركيا بعد أن شنت هجوما في شمال شرق سوريا مضيفا أن البنوك تصلها إخطارات بذلك.

وأوضح منوتشين أن الولايات المتحدة لا تطبق العقوبات في الوقت الراهن لكنها ستطبقها إذا اقتضت الضرورة.

وقال ”نرسل إخطارات للمؤسسات المالية بأن عليها الحذر من عقوبات محتملة“.

وأضاف ”هذه عقوبات قوية جدا. نأمل ألّا نضطر لاستخدامها لكن بمقدورنا أن نصيب الاقتصاد التركي بالشلل إذا أردنا“.

وقال منوتشين إن ترامب قلق بشأن احتمال استهداف تركيا لمدنيين ويريد أن يوضح لها أنه لا يمكنها ”السماح بفرار ولو مقاتل واحد من داعش (تنظيم الدولة الإسلامية)“.


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