النادي رفض إقامة المباراة على ملعب السلام وتمسك باستاد القاهرة أو بتروسبورت

الفريق يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للأهلي.. واختبار طبي لشيكابالا يحسم موقفه من المشاركة

يرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم، خطابا رسميا للاتحاد الإفريقي لتحديد ملعب مباراة الفريق أمام جينراسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، بعد ان قرر الكاف إعادتها وحدد لها يوم 24 أكتوبر الجاري.

وكثف مسئولو الزمالك مفاوضاته خلال الساعات الماضية مع مسئولي الأمن من أجل الحصول على موافقتهم لمواجهة جينيراسيون فى ستاد القاهرة أو بتروسبورت، بعد أن أعلن الاتحاد الأفريقي بأن اليوم سيكون آخر موعد لتحديد ملعب المباراة، وهو ما دفع مسئولو الأبيض لتكثيف اتصالاتهم مع الأمن لإنهاء أزمة الملعب حتى لا يتعرض النادي لعقوبات.

من جهته أعلن مرتضى منصور رفض مسئولو النادي إقامة المباراة على ملعب السلام، وقال في تصريحات تليفزيونية في الساعات الأولى من صباح أمس: "لقد اجتمعنا وحددنا ستاد القاهرة لاستضافة المباراة ثم ملعب بتروسبورت، إلا أننا فوجئنا بأن الجهات الأمنية تريد نقل المباراة إلى ملعب السلام".

وأضاف: "أرفض اقتراح الأمن بنقل اللقاء وإقامته بحضور 3 آلاف من أعضاء النادي، بينما نتطلع لتواجد 20 ألف متفرج على الأقل".

وتابع منصور: "إنها مباراة مصيرية، يكفي ما فعله الاتحاد الإفريقي، لقد كنا على وشك الخروج من البطولة".

وأوضح: "إذا أقيمت المباراة بستاد القاهرة هطلب 50 ألف لو بتروسبورت هطلب 20 ضمنهم 3 آلاف من أعضاء النادي".

وتساءل منصور: "هل تريدون إقصاء الزمالك من البطولة؟ إذن ننسحب مثلما انسحب الفريق السنغالي، هل تريدون خروجنا من دوري الأبطال ".

وأشار في ختام تصريحاته: "سوف أرسل خطابا إلى وزير الداخلية، وأناشد أيضا وزير الرياضة وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة بالتدخل لا نريد الدخول في أزمة أخرى".

وكان الاتحاد الإفريقي قرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أكتوبر المقبل، بعدما انسحب الفريق السنغالي من المباراة في موعدها الأصلي اعتراضا على نقلها من بتروسبورت إلى برج العرب.

في سياق أخر، يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت استعدادا لمواجهة الأهلي، المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد أن منحهم الصربي ميتشو راحة سلبية أمس.

كان الزمالك قد تدرب على مدى اليومين الماضيين بدون اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر والمنتخب الأوليمبي، على أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام أحد الفرق التى لم يتحدد طرفها بعدها الأسبوع المقبل لتجهيز اللاعبين البدلاء والعائدين من الإصابة.

إلى ذلك، يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد الفريق، للاختبار قبل مران اليوم لتحديد مدى قدرته على المشاركة فى التدريبات الجماعية من عدمها والتى على ضوئها يتحدد موقفه من لقاء القمة أمام الأهلى.

ويعاني شيكابالا من إصابة فى العضلة الضامة والتى بسببها غاب عن لقاء الزمالك الأخير أمام أف سي مصر فى الدورى الممتاز والتى انتهتا بالتعادل الايجابي 1-1، وكان الجهاز الفنى منح اللاعب راحة من التدريبات الجماعية خلال الـ 48 ساعة الماضية وتأديته بعض التدريبات التأهيلية، لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها.