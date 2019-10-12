خفر السواحل الكوري الجنوبي يُصادر قاربين صينيين بتهمة الصيد غير المشروع

صادر خفر السواحل الكوري الجنوبي، اليوم السبت، قاربي صيد صينيين؛ لصيدهما غير المشروع في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبكين في البحر الغربي.

وذكر وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية في نسختها باللغة الانجليزية، أن قاربي الصيد تبلغ زنة كل منهما 30 طنا، ويواجهان اتهامات بالتعدي على المياه الكورية الجنوبية.

وأوضحت الوكالة، أنه تم القبض على 8 صيادين كانوا على متن القاربين بعد مطاردة لرفضهما الاستجابة إلى إنذار خفر السواحل بالتوقف، ولم يقاوم الصيادون الصينيون أثناء إلقاء القبض عليهم.

وأشارت "يونهاب" إلى أنه من المقرر استجواب الصيادين من قبل السلطات الكورية الجنوبية، بشأن أنشطة الصيد غير القانونية، لافتة إلى أن إجمالي عدد القوارب الصينية التي تمت مصادرتها في البحر الغربي بلغ هذا العام 18 قاربا.