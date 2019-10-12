إيباي وسترايب تعلنان انسحابهما من مشروع فيسبوك للعملة المشفرة

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تخلت شركتا إيباي عملاق التجارة الالكترونية وسترايب للمدفوعات المالية على الانترنت عن مشروع العملة المشفرة "ليبرا" لشركة فيسبوك العالمية للتواصل الاجتماعي، في أحدث ضربة لجهود متعثرة لاقت انتقادات من جانب مشرعين وفقدت شركاء أوائل آخرين مثل باي بال هولدنجز للمدفوعات المالية الالكترونية.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال متحدث باسم إيباي، يوم الجمعة، في بيان عبر البريد الالكتروني إننا "نحترم بشدة رؤية اتحاد ليبرا.

غير أن إيباي اتخذت القرار بعدم المضي قدما كعضو مؤسس".

وأضاف أنه "في هذا الوقت، نركز على تقديم خدمة مدفوعات مدارة من إيباي لعملائنا".

وقال متحدث باسم سترايب إن الشركة "تدعم مشروعات تهدف إلى جعل التجارة الالكترونية أكثر سهولة للأفراد حول العالم. ليبرا لديها هذه الإمكانية". لكنه أضاف: "نحن سنتابع تقدمها عن كثب وسنظل منفتحين للعمل مع اتحاد ليبرا في مرحلة لاحقة".

ورفضت فيسبوك التعليق.

ووفقا لبلومبرج، يتألف اتحاد ليبرا من حوالي عشرين عضوا من بينهم شركات للمدفوعات المالية لفيسبوك، وكذلك مجموعة من شركات التكنولوجيا مثل أوبر تكنولوجيز وشركات اتصالات مثل إيلياد إس أيه الفرنسية وفودافون جروب البريطانية وشركات للعملات المشفرة مثل كوينبيز.

وكان ينظر إلى موقع إيباي كشريك رئيسي للمجموعة، حيث ينفق المتسوقون من جميع أنحاء العالم 100 مليار دولار سنويا على هذه المنصة.

وأكدت إيباي وهي واحدة من الأعضاء الرئيسيين رحيلها من المنظمة في الرابع من أكتوبر الجاري.