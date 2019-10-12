انتقلت بولندا كأي دولة أوروبية شرقية من الحكم الشيوعي للنظام الرأس مالي الأوروبي كسائر جيرانها ولكنها أبدت قدرًا كبيرًا من النجاح والريادة في عدة مجالات ما أعطاها سمعتها الفريدة من نوعها بين الدول، وهنا يوجد بعض المعلومات التي قد لا يعرفها الكثيرون عن بولندا التى تستعد لاختبار ديمقراطي جديد بانتخاباتها العامة غدًا الأحد.

وتعرض قناة "فرانس 24"، 5 معلومات شيقة وقد تكون جديدة عن بولندا التي تبلغ 1000 عام من العمر تعرضت خلالها للغزو النازي والسوفييتي في الحرب العالمية الثانية لتكون بعدها تحت الحكم الشيوعي قبل أن تشهد نقلة أوصلتها لتصبح يومًا ما عضوا فى حلف شمال الأطلسي.

عملاق اقتصادي

شهدت بولندا نموًا اقتصاديًا سريعًا ومذهلا منذ سقوط الاتحاد السوفييتى عام 1989 حيث أصبحت سابع أقوى اقتصاد فى الاتحاد الأوروبي الذي انضمت له منذ عام 2004.

وتعد بولندا أكبر مصدر للتفاح والتوت والفخار والبطاطس على مستوى أوروبا بينما تعد عملاقا صناعيا لما تتمتع به من العمالة الرخيصة بجانب أن أكبر شركات النقل والمواصلات الأوروبية تنتمى لبولندا.

وتركت بولندا بصمة واضحة فى مجال ألعاب البليستيشن بألعاب ويتشر وداينج لايت وذيس وور أوف ماين بينما تعد لعبة سايبر بانك 2077 التي ستصدر العام المقبل هي الأكثر طلبا على مستوى العالم.

شعب غير متدين

يدين 90% من البولنديين بالمسيحية الكاثوليكية لكن نسبة حضور صلوات الأحد فى الكنائس لا تتعدى الـ38% وتزيد نسبة التدين في الريف بينما تقل بشكل واسع في المدن.

لا تملك الكنيسة شعبية قوية في بولندا بسبب بعض الفضائح التي أصابت القساوسة البولنديين لكن الحكومة المحافظة تتعاون بقوة مع الكنيسة وكليهما يسعى في الانتخابات القادمة للقضاء علي ظاهرة المثلية الجنسية والتصدى للمطالب بحقوق تلك الفئة.

يتركها أهلها ويلجأ إليها الأجانب

رغم رفض حزب القانون والعدل الحاكم ببولندا لفكرة الهجرة بين دول الاتحاد الأوروبي إلا أن مليوني بولندي غادروا بولندا نحو دول غربية منذ انضمام بولندا للاتحاد الأوروبى بينما استعاضت الدولة عنهم بمليون وربع من العمالة الأوكرانية الوافدة.

وبحسب اتحاد الموظفين البولنديين فتحتاج الدولة ذات الـ38 مليون نسمة لاستقدام 5 ملايين من العمالة الوافدة بحلول 2050 لتعويض النقص في الخبرات المهاجرة، حيث يعد البولنديون أكثر شعب تسجيلا لطلبات الإقامة الدائمة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وفق منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي العالمي.

جنة اليهود في عصر النازية

كانت بولندا في أعوام ما قبل الحرب العالمية الثانية ملاذا آمنا ليهود أوروبا الغربية حيث وصل عدد اليهود فى بولندا عام 1939 ل3.3 ملايين شخص ما يعادل عشر المجتمع البولندى لكن مجازر النازيين الذين احتلوا بولندا قضت على 3 ملايين يهودي إلى جانب 3 ملايين من البولنديين المسيحيين.

وهاجر من تبقى من يهود بولندا لإسرائيل بعد ما تعرضوا لحملة اضطهاد واسعة من قبل النظام الشيوعي عام 1969 ليتبقى فى الوقت الحالي بين 8000 إلي 12000 يهودى فقط فى بولندا.

وسام رئاسى لكل زوجين مخلصين

بولندا هى الدولة الوحيدة التى تمنح وسام الرئاسة لأصحاب الزواج السعيد وهو الزواج الذي تزيد مدته عن 50 عامًا.

وتم انتهاج ذلك التقليد إبان الحكم الشيوعي عام 1960 حيث كان قائد الحزب الشيوعى حينها ولديسلا جمولكا يتمتع بزواج سعيد بينما يرفض ظاهرة الطلاق والانحراف الجنسي.

وتمنح عشرات الآلاف من أوسمة الزواج السعيد في بولندا رغم نسب الطلاق المتزايدة.