مقتل 4 عسكريين عراقيين في هجوم لداعش على نقطة قرب الحدود مع سوريا

أفاد مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، بمقتل 4 عسكريين، بينهم ضابط، إثر هجوم لعناصر داعش على نقطة قرب الحدود العراقية السورية شمال غرب الموصل/400 كم شمال بغداد/.

وقال العقيد شامل خضر من الجيش العراقي إن "عناصر داعش هاجموا صباح اليوم نقطة تابعة للجيش العراقي قرب الحدود العراقية مع سورية على أطراف قضاء البعاج/70كم غرب الموصل/فقتلوا 4 عسكريين، بينهم ضابط برتبة عقيد، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش، الذي ينفذ عمليات مسلحة مختلفة ضد القوات الامنية والمدنيين أجبرت عشرات العوائل على النزوح الى مدينة الموصل.