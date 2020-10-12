 أليجرو تشارك في أكبر طرح عام أولي ببولندا بقيمة 2.8 مليار دولار - بوابة الشروق
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أليجرو تشارك في أكبر طرح عام أولي ببولندا بقيمة 2.8 مليار دولار

وارسو - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:17 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:17 م

شاركت أليجرو، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في بولندا، اليوم الإثنين، لأول مرة في سوق الأسهم بعد استكمال أكبر طرح عام أولي في بولندا على الإطلاق، بقيمة إجمالية بلغت 10.6 مليار زلوتي (2.8 مليار دولار).

 

واستحوذ المستثمرون في الطرح العام الاولي على إجمالي 246.8 مليون سهم قائم وجديد للشركة، بسعر 43 زلوتي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

 

وقدر الطرح العام الأولي قيمة أليجرو بأكثر من 44 مليار زلوتي، مما يجعلها أكبر شركة مساهمة عامة في بولندا من حيث القيمة السوقية، لتأتي قبل شركة "سي دي بروجيكت ريد" المتخصصة في ألعاب الفيديو.

 

وقفزت أسهم أليجرو لدى افتتاح جلسة اليوم الاثنين، بأكثر من 51%، إلى 65 زلوتي للسهم.

 


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