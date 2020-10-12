تباطؤ وتيرة انكماش قطاع التشييد في أيرلندا

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أظهر تقرير أصدرته مؤسسة "آي.إتش.إس ماركيت" اليوم الاثنين تباطؤ وتيرة تراجع نشاط قطاع التشييد في أيرلندا خلال سبتمبر الماضي.

وذكرت "آي.إتش.إس ماركيت" للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد ارتفع خلال يونيو الماضي إلى 47 نقطة، مقابل 44 نقطة خلال أغسطس الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

وقال "سيمون باري" كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في "أولستر بنك" إن نتائج أحدث إصدار لمؤشر بنك أولستر لمديري مشتريات قطاع التشييد تشير إلى أن شركات التشييد في أيرلندا ما زالت تواجه ظروف صعبة في الوقت الراهن.