ضمن برنامج قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تشارك الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، بمجموعة من الفقرات الغنائية والموسيقية، غدا الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وعن برنامج الحفل يقول الدكتور أسامة زغلول، مدير عام الفرقة، إنه يتضمن موسيقى عدي الخطاوي، وباقة من الأغانى الوطنية منها (محروسة يا أرض الأحلام، خط بارليف، ٦ أكتوبر له تاريخ، بالحضن يا سينا، النصر لمصر، مصر يا غالية)، يتغنى بها نجوم الفرقة "عبده زغلول، فكري القناوي، نورا صبحي، فتحي الهواري، دعاء الجيزاوي".

ويضيف مدير عام الفرقة، أن نجوم الفرقة ستقدم مجموعة من المواويل الشعبية فى حب الوطن ونصر أكتوبر، إلى جانب فقرة استعراض التنورة التى تعشقها الأسرة المصرية، ويقدمها الفنان صلاح عبد الظاهر، بمصاحبة الطبل البلدى والربابة والمزمار، تدريب الفنان إبراهيم الشاذلي، وإشراف فني للفنان عاطف سعيد.

ويحرص القطاع على الالتزام وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة.