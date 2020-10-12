 الأردن وبريطانيا تبحثان مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة - بوابة الشروق
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الأردن وبريطانيا تبحثان مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة

بريطانيا - ارشيفية
بريطانيا - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:02 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:02 م
بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز مع سفيرة بريطانيا لدى الأردن برد جت برند، مختلف الأوضاع الراهنة في المنطقة وعددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرضا، خلال لقائهما اليوم بدار مجلس الأمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الاثنين، العلاقات الثانية بين البلدين وأهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والسياسية.

وقال الفايز: "إن الأردن يواجه تحديات اقتصادية فرضتها عليه الأوضاع الراهنة في المنطقة وخاصة الأزمة السورية وجائحة كورونا"، مؤكدًا ضرورة قيام المجتمع الدولي بدعم الأردن اقتصاديًا وماليًا والاستثمار فيه، مشيدًا بمواقف بريطانيا الداعمة للأردن ولرؤية العاهل الأردني تجاه عملية السلام في المنطقة.

من جهتها.. قدمت السفيرة البريطانية تهانيها لرئيس مجلس الأعيان بتجديد الثقة بتعيينه رئيسا للمجلس، مؤكدة عمق العلاقات البريطانية الأردنية وأهمية تطويرها، مشيرة إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة لإحلال السلام في المنطقة والتصدي لجائحة كورونا.

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