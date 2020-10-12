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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق، سيجري أشعة غدا لحسم موقفه من رحلة المغرب، استعدادا لمواجهة الوداد بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: "إصابة كهربا في العضلة الخلفية وننتظر نتيجة الأشعة لنعرف موقفه من لقاء الوداد".

وتابع: "نتمنى أن تكون الإصابة خفيفة لأنه يسير بشكل جيد نسبيا، وسواء جاهز أم لا سنتعامل مع الواقع".

وشدد: "لم أر المخالفة التي طرد بسببها علي عمرو السولية، لكن إذا أجرينا إحصائية سيطرد عدد كبير من لاعبي الدوري بسبب الضرب بالكوع".