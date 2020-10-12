 الأهلي: نتمنى أن تكون إصابة كهربا خفيفة.. الأشعة تحسم موقفه من مباراة الوداد - بوابة الشروق
الإثنين 12 أكتوبر 2020 3:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

الأهلي: نتمنى أن تكون إصابة كهربا خفيفة.. الأشعة تحسم موقفه من مباراة الوداد

محمود باهي
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 2:52 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 3:06 ص

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمود عبدالمنعم "كهربا" جناح الفريق، سيجري أشعة غدا لحسم موقفه من رحلة المغرب، استعدادا لمواجهة الوداد بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: "إصابة كهربا في العضلة الخلفية وننتظر نتيجة الأشعة لنعرف موقفه من لقاء الوداد".

وتابع: "نتمنى أن تكون الإصابة خفيفة لأنه يسير بشكل جيد نسبيا، وسواء جاهز أم لا سنتعامل مع الواقع".

وشدد: "لم أر المخالفة التي طرد بسببها علي عمرو السولية، لكن إذا أجرينا إحصائية سيطرد عدد كبير من لاعبي الدوري بسبب الضرب بالكوع".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك