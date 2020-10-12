 مرشحة ترامب للمحكمة العليا: المشاكل العامة ليست مهمة المحاكم - بوابة الشروق
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مرشحة ترامب للمحكمة العليا: المشاكل العامة ليست مهمة المحاكم

د ب أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 9:43 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 9:43 م

قالت إيمي كوني باريت، المرشحة للمحكمة العليا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في جلسة المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، إن الأحكام القائمة على الاعتقاد أو الرأي الخاص أو القرارات المتعلقة بالسياسة لا ينبغي أن تحددها المحاكم، بل الكونجرس.

وأضافت باريت، في بيانها الافتتاحي، "المحاكم تتحمل مسئولية حيوية تجاه حكم القانون، وهو أمر بالغ الأهمية لمجتمع حر، لكن المحاكم ليس مهمتها حل كل مشكلة أو تصحيح كل خطأ في حياتنا العامة، في إشارة إلى فلسفتها القانونية المحافظة التي تسعى إلى تقييد المحاكم.

وتابعت "القرارات السياسية والأحكام القائمة على الاعتقاد أو الرأي الخاص من جانب الحكومة يجب أن تتخذها الفروع السياسية، المنتخبة من قبل الشعب وتخضع للمساءلة أمامه".


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