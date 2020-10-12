سفينة أبحاث ألمانية تعود بعد مهمة رائدة في القطب الشمالي

من المقرر أن تختتم رحلة استكشافية في القطب الشمالي عندما تعود، اليوم الاثنين، سفينة الأبحاث الألمانية بولارشتيرن إلى مرفأها الأصلي في بريمرهافن بعد مهمة امتدت على مدار عام تحدت خلالها درجات الحرارة الباردة وفترات طويلة من الظلام في الطرف الشمالي من الأرض.

وقالت متحدثة باسم معهد ألفريد فيجنر الألماني، الذي قاد المهمة البحثية الدولية، إن كاسحة الجليد بولارشتيرن تركت الجليد الطافي يوم الأحد.

وكانت السفينة قد انطلقت في 20 سبتمبر 2019 من مدينة ترومسو في الدائرة القطبية الشمالية النرويجية.

وعلى مدار الرحلة الاستكشافية، جمع مئات العلماء بيانات في المحيط والجليد والغلاف الجوي لإحدى أكثر مناطق العالم عدائية. ويلعب القطب الشمالي أيضا دورا رئيسيا في النظام البيئي العالمي ويأمل الخبراء أن يسلط البحث الضوء على تغير المناخ.

وشارك في المشروع أكثر من 70 معهدا بحثيا من حوالي 20 دولة مختلفة.