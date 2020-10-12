سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "المعزول"، إصابة التونسي فرجاني ساسي، صانع ألعاب الفريق، بفيروس كورونا، وذلك خلال تواجده في معسكر بلده.

وقال مرتضى، عبر قناة "الزمالك": "حظ الفريق سئ، سنواجه الرجاء بدون فرجاني ساسي، أصيب بكورونا مع منتخب بلاده".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة في اللاعبين، وننتظر الفوز أمام الرجاء بأداء رجال الفريق المسافرين مع البعثة".

وأشارت الإذاعة إلى أن ساسي لن يسافر مع بعثة المنتخب إلى النمسا لمواجهة منتخب نيجيريا وديا بسبب إصابته بـ كورونا.

ولم يصدر الاتحاد التونسي حتى اللحظة أي بيانات رسمية بخصوص إصابة أي لاعب من المنتخب بفيروس كورونا.