مجلس أوروبا يعرب عن قلقه من التدخل في تعيين مفوض لحقوق الإنسان في بولندا

أعرب مجلس أوروبا عن قلقه من أن تدخل السلطات في عملية تعيين مفوض جديد لحقوق الانسان في بولندا قد يؤثر بالسلب على حماية حقوق المواطنين.

وقالت لجنة البندقية التابعة للمجلس في بيان نشر اليوم الاثنين إن "وضع يتم فيه منع مؤسسة مفوض حقوق الانسان من أداء وظيفتها بشكل كامل وفعال لحين قيام البرلمان بانتخاب مفوض جديد ، سوف ينطوي على تأثير عكسي شديد" على حماية حقوق المواطنين البولنديين والأشخاص الذين يعيشون في بولندا.

يذكر أن فترة منصب مفوض حقوق الانسان الحالي آدم بودنار انتهت رسميا في 9 أيلول/سبتمبر الماضي ، لكنه لا يزال يواصل مهام منصبه ، حيث لم يتم انتخاب بديل له حتى الآن.

وفي منتصف الشهر الماضي تقدمت مجموعة نواب تنتمي لحزب القانون والعدالة الحاكم بطلب إحاطة لدى المحكمة الدستورية بالبلاد يتضمن تساؤلا حول مدى قانونية البند الذي يجيز بقاء بودنار في المنصب.

وينظر حزب القانون والعدالة إلى بودنار على أنه معاد للآراء المحافظة اجتماعيا التي يتبناها الحزب ، وإن كان خارج الحزب الحاكم يشاد به على نطاق واسع لكونه أبلى بلاء حسنا خلال فترة منصبه المحددة بخمس سنوات.