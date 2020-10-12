عمان تسجل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106 آلاف و575 في البلاد.

وأشارت «الصحة العمانية»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الاثنين، إلى تسجيل ثمانية وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1046.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 382 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 93 ألفًا و222.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الاثنين، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 37 مليون إصابة.