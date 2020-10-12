جيم سري لخدمة النساء في قندهار معقل طالبان الأفغانية

عانت هوما يوسفزاي، شابة عشرينية من الاكتئاب بسبب وزنها الزائد وذلك حتى اكتشفت وجود جيم سري للسيدات في قندهار، أكثر الأماكن قساوة على المرأة، لتحاول أخذ فرصتها في تحسين وزنها والذهاب للصالة الرياضية بعد موافقة من زوجها الذي رفض بالبداية.

وتقول مريم دوراني، مديرة جيم السيدات الوحيد بقندهار لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الأمر شائك للغاية حين يتم في قندهار ذات الطبيعة المحافظة، إذ نجت مريم حتى الآن من هجومين انتحاريين ومحاولة اغتيال بجانب الكثير من تهديدات القتل والتعديات اللفظية.

وتضيف مريم، أن الجيم هو شيء أساسي للسيدات فقبل كونه علاجا للمشاكل الجسدية من السمنة وغيرها فهو علاج نفسى إذ أن أغلبية العضوات يعانين الاكتئاب بسبب الوزن الزائد والأمراض المرتبطة به كالسكري وغيره.

واُفتتح الجيم منذ عام 2004 بإشراف مريم ووالدها محمد عيسى، بينما يضم الجيم الواقع تحت الأرض بلا نوافذ أيضا محطة راديو ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية ومركز لتحفيظ القرآن وورشة حياكة ملابس لتوفير ربح للسيدات الأفغانيات.

ويقول عيسى والد مريم، إنه سعيد بتوافر مثل تلك الفرصة للسيدات للترفيه عن أنفسهن بسهول إذ أن تكليف الاشتراك بالجيم لا يتجاوز الـ3 دولارات ونصف شهريا.

وتأتي معظم العضوات للجيم خلسة دون علم أهلهن، إذ تقول تومانا إحدى العضوات، إن شقيقها هددها بالقتل إن ذهبت هناك لذلك تذهب بحجة الدراسة في مركز التحفيظ الموجود في المبنى.

وتضيف تومانا، أنها سعيدة بما حققته في الجيم إذ فقدت 11 باوندا من وزنها خلال شهرين من التدريب.

وتقول مريم إن نحو 40% من العضوات يمارسن الرياضة بشكل سري، موضحة أنه خلال أزمة كورونا انخفض عدد العضوات للنصف لغياب أي حجة يتحججن بها على أهلهن حين الذهاب للجيم.

ومع صرامة المجتمع الذكوري في قندهار؛ فإن هناك بعض النماذج المتقبلة للأمر إذ تقول ممتاز فايزي، إحدى العضوات أنها ذهبت للجيم بتشجيع من زوجها الذي حضها على إنقاص وزنها.

ويتعرض الجيم وعضواته لهجوم ضاري من الأهالي ذوي الطباع المحافظة، إذ يتم وصف الجيم على مواقع التواصل ببيت العهر بينما تكثر السخرية من عضواته وكذلك أكدت بعض العضوات تعرضهن للرشق بالحجارة على مدخل الجيم من قبل الأهالي المتعصبين.

رغم ذلك فهناك بعض المتقبلين إذ يقول عبد الولي وفا، أحد الأهالي إنه على النساء تحديدا ممارسة الرياضة لمكوثهن طويلا في المنزل، بينما يقول سلدار محمد إن كبار السن هم الأكثر رفضا لفكرة الجيم بينما لا يعارض الشباب ذلك لأن النساء في صالة نسائية ولا ينظر لهن أحد.

وتقول فايزي، إن مشكلة قندهار في الذكورية السائدة فيها وليست بطالبان، فقد رحلت طالبان عن المنطقة التي تقطنها ولكن العادات المتشددة باقية لم تذهب.