سكرتير عام مطروح يناقش دعم دور المرأة بالمحافظة

قال اللواء أشرف إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، إنه تمت مناقشة الرؤى والمقترحات لدعم دور المرأة بالمحافظة، والوقوف على كافة مشاكل وقضايا المرأة المطروحية، التي تعوق تمكينها والعمل على حلها؛ لتفعيل دورها في كافة مجالات التنمية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد مع عدد من القيادات والنماذج النسائية الفاعلة بمختلف القطاعات والجهات المختلفة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن تفعيل مبادرة "هي تستطيع"؛ لدعم قدرات المرأة بالمحافظة وتفعيل دورها في المشاركة في جهود التنمية، باعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسي في جهود التنمية بحضور مقرر المجلس القومي للمحافظة، والدكتورة ريهام من البرنامج التدريبي الرئاسي.



وأكدت نائب محافظ مطروح الاهتمام الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، موضحة الدعم الدائم والمستمر من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بكافة برامج المرأة بالمحافظة، مع ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وتعزيز الأدوار القيادية لها طبقًا لمعايير الكفاءة وليس النوع.



ومن ناحيتها، عرضت مقرر المجلس القومي للمرأة، خلال اللقاء، عددًا من المشكلات التي تواجه المرأة المطروحية كالزواج المبكر وسواقط القيد وتوثيق الزواج وغيرها، مشيرة إلى ضرورة تكاتف كافة الجهات والتعاون فيما بينهما لتوعية المرأة بحقوقها.