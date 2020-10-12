«صحة الإسكندرية» تجهز عددا من وحدات طب الأسرة بتبرعات من المجتمع المدني

أعلن الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، قبول تبرعات من المجتمع المدني، لتجهيز أقسام العلاج الطبيعي في عدد من وحدات طب الأسرة بالمدينة، بلغت قيمتها 51 ألف جنيه، وذلك بهدف تحسين وزيادة الخدمات العلاجية والتأهيلية المقدمة إلى المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان، مساء اليوم السبت، أهمية مشاركة المجتمع المدني مع الدولة في تطوير الخدمات المقدمة إلى المواطنين، موضحا أن تلك المشاركة تعكس ثقة المجتمع المدني فى الأداء الصحي الذي تقدمه الدولة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور عمر بن الخطاب، مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية في الإسكندرية، أنه هذه التبرعات جرى توجيهها لتجهيز قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية فلسطين في منطقة العامرية، بالظهير الصحراوي غرب المدينة، وذلك بجهازي تنبيه كهربائي، جهاز علاج بالموجات فوق الصوتية، جهاز للعلاج بالأشعة تحت الحمراء، وثلاث أسرة خشب، وعجلة كتف، علاوة على تجهيز حجرة كاملة لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم توفير 5 أسِرة جلسات، سلم تمارين، لوحي اتزان لتمارين الأطفال، أرضية فوم لحجرة تأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بوحدة طب الأسرة في خورشيد، بالظهير الريفي للإسكندرية، علاوة على سريرين خشبيين، جهاز تنبيه كهربائي، وذلك بوحدة طب أسرة ابن سهلان، غرب الإسكندرية.