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في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية بذكرى انتصارات أكتوبر وضمن النشاط الثقافي والفكري، تعقد ندوة تحت عنوان «نصر أكتوبر وصحوة الإبداع» وذلك في السابعة مساء الأربعاء 14 أكتوبر الجاري على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في اللقاء كل من: اللواء أسامة المندوة، الكاتب أحمد جمال، الإعلامي حمدي الكنيسي، ويديرها الدكتور جمال الشاعر.

يدور الحوار حول تأثير نصر أكتوبر على الحياة الإبداعية في المجتمع المصري، التي كانت حافزاً لإنتاج أعمال فنية وثقافية عبرت عن معجزة العبور وجسدت بطولات عكست قوة وصمود الشعب المصري لتجاوز التحديات.

يتخلل اللقاء فقرات فنية لفرقة عشاق النغم بقيادة الدكتور محمد عبدالستار.