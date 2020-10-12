وزير التنمية الألماني يطالب بمساعدات إضافية بالمليارات لمحاربة الجوع

دعا وزير التنمية الألماني جيرد مولر إلى تقديم مساعدات إضافة بالمليارات وإصلاحات زراعية جذرية لوقف سوء التغذية الذي يعاني منه نحو 690 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.



وقال مولر اليوم الاثنين: "الجوع لا يزال أكبر فضيحة يمكن تجنبها. كوكب الأرض لديه موارد لإطعام عشرة مليارات شخص"، مشيرا إلى دراستين دوليتين جديدتين توضحان أن هناك حاجة إلى 14 مليار دولار (9ر11مليار يورو) من الاستثمارات الإضافية و"ثورة زراعية" لدحر الجوع خلال السنوات العشر القادمة، وقال: "يجب ألا يفشل هذا بسبب الإرادة السياسية".



وشارك في الدراستين، اللتين سيُجرى الإعلان عنهما خلال مؤتمر غدا الثلاثاء، جامعة كورنيل في نيويورك، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومركز جامعة بون لأبحاث التنمية.



ويقترح العلماء استثمارات في تحسين البذور وطرق الري، من بين أمور أخرى. ومن أجل إطعام الجميع، يجب زيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 60 في المئة بحلول عام 2050.



وأكد مولر أن ألمانيا تستثمر الآن حوالي ملياري يورو سنويا في الأمن الغذائي والتنمية الريفية؛ أي ضعف ما كان عليه الحال في عام 2013، مضيفا أن ذلك أدى إلى تأمين الغذاء لـ 20 مليون شخص، وإخراج نحو 8 ملايين فرد من الجوع وسوء التغذية.



وفي السنوات الخمس الماضية، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع مجددا في جميع أنحاء العالم. ويُعزى هذا التطور بشكل أساسي إلى الصراعات والحروب الأهلية كما هو الحال في سورية أو اليمن، ذلك إلى جانب انتشار الجراد في شرق إفريقيا وتغير المناخ وجائحة كورونا حاليا.