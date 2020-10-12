 الكويت تجلي رعاياها المرضى ومرافقيهم من تايلاند - بوابة الشروق
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الكويت تجلي رعاياها المرضى ومرافقيهم من تايلاند

أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:01 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:01 م

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الإثنين، وصول طائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوة الجوية، وعلى متنها عدد من المواطنين الكويتيين المرضى ومرافقيهم الموفدين للعلاج في تايلاند.
وقالت (الدفاع) الكويتية- في بيان صحفي - إنه تم تجهيز طائرة الاخلاء بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى الطاقم الطبي المتخصص من هيئة الخدمات الطبية بالوزارة، بهدف رعاية المرضى أثناء رحلة عودتهم إلى الكويت.
وأضافت أنه تم اجراء كل الفحوصات الطبية المقررة للركاب فور وصولهم، وفقا للمعايير التي حددتها السلطات الصحية الكويتية؛ وذلك من خلال الكوادر الطبية لهيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، موضحة أنه تم نقل المرضى العائدين إلى مستشفى جابر للقوات المسلحة، وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.


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