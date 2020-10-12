محام لـ«الشروق: العمل تعطل 3 ساعات داخل محكمة شمال الجيزة بسبب شائعة القنبلة

قال عصام عمر المحامي بالنقض وأحد شهود العيان على واقعة العثور على جسم غريب داخل محكمة شمال الجيزة بشارع السودان، إن العمل داخل المحكمة تعطل لمدة 3 ساعات بسبب عثور أحد العاملين على جسم غريب بأحد الطوابق، ما تسبب في حالة من الذعر وإخلاء المبنى بالكامل من القضاة ووكلاء النيابة وجميع العاملين والمحامين.

وأضاف عمر لـ"الشروق"، أن أجهزة الأمن حضرت في الحال وتوجهت نحو الجسم الغريب وتبين أنه شنطة مُعلقة بأحد الجدران، ولا يوجد بداخلها أية متفجرات، موضحا أن خبراء المفرقعات مشطوا المحكمة بالكامل مستخدمين أجهزة الكشف الحديثة والكلاب البوليسية قبل عودة دورة العمل إلى طبيعتها.