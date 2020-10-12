مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار على محطة للحافلات في روسيا

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أعلنت أجهزة الأمن في مقاطعة "نيجني نوفجورود" الروسية، مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات.ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ في نبأ عاجل لها، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.