 مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار على محطة للحافلات في روسيا - بوابة الشروق
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مقتل 4 أشخاص إثر إطلاق نار على محطة للحافلات في روسيا

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 5:39 م

أعلنت أجهزة الأمن في مقاطعة "نيجني نوفجورود" الروسية، مقتل 4 أشخاص على الأقل جراء إطلاق نار من قبل مسلح مجهول على محطة للحافلات.
ذكرت ذلك قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الاثنين/ في نبأ عاجل لها، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.


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