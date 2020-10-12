مصدر: تحسن حالة الرئيس الأوكراني السابق المصاب بكورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت صحيفة "أوكراينسكايا برافدا" عن مصدر مطلع، أن الحالة الصحية للرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو المصاب بفيروس كورونا، تحسنت في الأيام الماضية.

وقال المصدر، الذي وصفته الصحيفة بأنه من محيط بوروشيتكو اليوم الأحد: "حالته الصحية تحسنت".

وفي 29 سبتمبر أعلن بوروشينكو الذي تولى منصب رئيس أوكرانيا من 2014 إلى 2019، أنه أصيب بفيروس كورونا، وذكرت زوجته مارينا في 3 أكتوبر، أنه نقل إلى المستشفى بعد تشخيص الالتهاب الرئوي الثنائي لديه.

وسجلت في أوكرانيا 261034 إصابة بكورونا بينها 4972 وفاة، و113507 حالات شفاء.