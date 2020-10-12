ولاية ويسكنسون الأمريكية ترفض طلب فوكسكون التايوانية للحصول على إعفاءات ضريبية

رفضت مؤسسة ويسكنسون التنمية الاقتصادية في ولاية ويسكنسون الأمريكية طلب شركة صناعة الإلكترونيات التايوانية فوكسكون للحصول على إعفاءات ضريبية لأنشطتها في الولاية لآن الشركة لم تنفذ مشروع مصنع إنتاج الجيل 5ر10 من شاشات عرض البللور السائل (إل.سي.دي) الموجود في العقد الأصلي الموقع بين الشركة والولاية، بحسب ما نقله موقع فيرج الإخباري عن وثائق مؤسسة ويسكنسون للتنمية الاقتصادية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن محاولات إعادة التفاوض حول المزايا الضريبية بين الشركة التايوانية وولاية ويسكنسون فشلت.

وقالت مؤسسة ويسكنسون للتنمية الاقتصادية، المعنية بدعم المشروعات والشركات في الولاية إن الشركة فشلت أيضا في توظيف الحد الأدنى المطلوب من العمالة للحصول على الإعفاءات الضريبية.

وأضافت المؤسسة أن المطلوب من الشركة كان توظيف 520 عامل على الأقل بنهاية 2019 لكنها لم توظف أكثر من 281 فقط.