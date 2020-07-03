مسؤول ألماني يدعو لفرض قيود على التجمعات والسفر للحد من الموجة الثانية لكورونا

دعا رئيس ديوان المستشارية الألمانية هيلجه براون إلى فرض قيود على التجمعات الاجتماعية والسفر غير الضروري للحد من انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

ونقلت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الاثنين عن براون قوله: "علينا أن نكون أكثر صرامة في الأماكن التي تنتشر فيها سلاسل العدوى في الغالب، كالحفلات وللأسف السفر أيضا"، مضيفا "إننا في بداية الموجة الثانية وإصرار السياسيين والسكان وحده هو الذي سيحدد إذا كان بوسعنا تفاديها أو إبطائها أم لا".

واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء البلديات في أكبر 11 مدينة بألمانيا على أنه سيتم تفعيل إجراءات صارمة في حال ارتفع معدل الإصابات فوق 50 إصابة لكل 100 ألف ساكن على مدار 7 أيام.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن الفيروس في ألمانيا أقل من العديد من البلدان المجاورة، فإن البلاد تسجل منذ يوم الخميس الماضي أكثر من 4 آلاف إصابة يومية؛ وهي الحصيلة الأعلى منذ شهر أبريل المنصرم.