ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي بعد مباراة بيراميدز؟

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تعادل فريقه مع بيراميدز، في مسابقة الدوري، قبل مواجهة الوداد المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، كاشفا عن حديث محمود الخطيب، رئيس النادي معه عقب اللقاء.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: "تلقيت اتصالا من محمود الخطيب عقب اللقاء مباشرة ليطمئن على حالة كل اللاعبين".

وأضاف: "تحدث معي عن الروح العالية التي ظهرت أمام بيراميدز وكذلك الأداء، ونقلت رسالته للاعبين وإعجابه بالروح والأداء لهم".

وبسؤاله عن إقامة مباراة العودة أمام الوداد علي استاد القاهرة، أجاب: "مباراة الوداد ستقام على استاد القاهرة وهذا الاختيار الأول لنا، والاتحاد الإفريقي لم يحدد حتى الآن".