ركز الديمقراطيون بشكل مكثف على الرعاية الصحية في يوم افتتاح جلسات الاستماع باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، حول ترشيح آمي كوني باريت كقاضية بالمحكمة العليا.

ويبدو أن القصد من هذا التحرك، هو إيقاظ الرأي العام ضد القاضية والجمهوريين الذين يدفعون في اتجاه تثبيتها بالمحكمة، في عملية سريعة يهدفون إلى الانتهاء منها قبل انتخابات نوفمبر.

يذكر أن الديمقراطيين يفتقرون للأعداد في المجلس الشيوخ لوقف الترشيح مدى الحياة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء، لكنهم يستغلون العملية في إثارة الناخبين.

واستهلك الجمهوريون الوقت المخصص لهم في الإشادة بـ"بخبرتها القضائية الواسعة" وكذلك بفلسفتها المحافظة، فيما نوه كثيرون على نحو إيجابي بقناعاتها الدينية الخاصة.

كانت السيناتور دياني فينشتاين، وهي أرفع عضو ديمقراطي باللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، ذكرت أن حزبها سوف يركز اهتمامه على الرعاية الصحية أثناء جلسات الاستماع الخاصة باعتماد تعيين آمي كوني باريت بالمحكمة العليا.

وكرست فينشتاين معظم تعليقاتها الافتتاحية في التحذير من أن الجمهوريين يحاولون العمل من خلال المحاكم على إلغاء قانون الرعاية الميسرة ،المعروف باسم "أوباما كير" الذي يتيح التأمين الصحي للجميع.