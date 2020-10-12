أداء مؤشر الكربون المنخفض يتفوق على الأسهم الحرة

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بلغ متوسط العائد السنوي لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون 5.1% متفوقا في أدائه على مؤشر ريفينيتيف للأسهم الحرة، خلال الـ١٢ شهرا الماضية، في الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ وحتى سبتمبر ٢٠٢٠، بحسب بيانات الاتحاد اليوم.

وتتاح الأسهم في المؤشر للتداول في ثمانية أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي سجل عائدا بنسبة 3 بالمئة خلال نفس الفترة.

وبلغ العائد السنوي لمؤشر ريفينيتيف واتحاد البورصات العربية للشركات منخفضة الكربون في العام الماضي 19.75% مقارنة بنسبة 12.52% حققها مؤشر ريفينيتيف الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2019.

وكان الاتحاد بشراكة مع شركة ريفينيتيف، قد أطلقا مؤشرا انتقائيا من هذا المؤشر اليوم.