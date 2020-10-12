رصد برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم عبر القناة «الأولى»، تفاصيل مشاركة عدد من الشباب لمواجهة مخاطر البلاستيك في منطقة سانت كاترين والمناطق السياحية.

وقالت منار مصطفى رمضان، مسئولة البحث والتطوير بمشروع «بانلاستك مصر»، إنها تستهدف تقليل استهلاك البلاستيك في سيناء، من خلال تقديم ورش توعية ضد مخاطر البلاستيك، وتوفير بدائل صديقة للبيئة، والمشاركة مع المقيمين في سانت كاترين للتوعية في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن المصريين أكثر استخدامًا للبلاستيك من الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الحملة تشهد مشاركة عدد من الشباب وصل عددهم لـ 30 شابًا، يعملون على التوعية وتنظيف الشواطئ.