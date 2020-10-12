 بالفيديو.. شباب يحاربون البلاستيك بتوفير بدائل صديقة للبيئة في المناطق السياحية - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شباب يحاربون البلاستيك بتوفير بدائل صديقة للبيئة في المناطق السياحية

تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:51 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 1:51 م

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم عبر القناة «الأولى»، تفاصيل مشاركة عدد من الشباب لمواجهة مخاطر البلاستيك في منطقة سانت كاترين والمناطق السياحية.

وقالت منار مصطفى رمضان، مسئولة البحث والتطوير بمشروع «بانلاستك مصر»، إنها تستهدف تقليل استهلاك البلاستيك في سيناء، من خلال تقديم ورش توعية ضد مخاطر البلاستيك، وتوفير بدائل صديقة للبيئة، والمشاركة مع المقيمين في سانت كاترين للتوعية في هذا الصدد.

ولفتت إلى أن المصريين أكثر استخدامًا للبلاستيك من الأجانب، مشيرة إلى أن هذه الحملة تشهد مشاركة عدد من الشباب وصل عددهم لـ 30 شابًا، يعملون على التوعية وتنظيف الشواطئ.


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