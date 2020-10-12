الإمارات تعتزم إصدار أول سندات اتحادية الفترة المقبلة

رجح وكيل وزارة المالية الإماراتي، يونس حاجي الخوري، أن يكون الإصدار الأول لسندات أو صكوك اتحادية خلال الربع الأخير من هذه السنة 2020، أو مع بدايات الربع الأول من السنة المقبلة 2021.

وفي تصريحات لصحيفة "الرؤية" الإماراتية، قال الخوري: "يتم حاليًا تقييم ووضع الإطار العام لتحليل مستويات وحجم الطلب من خلال البنك الدولي، وذلك بعمل الدراسات الاستقصائية للنظر في القطاع المصرفي وجميع المستثمرين المحتملين؛ لتحديد الحجم المناسب للسوق المحلي، ووضع الآليات المناسبة لاستخدامات المبالغ، بما يوائم استراتيجية الدين العام وتأسيس منحنى العائد للدرهم الإماراتي لدفع الاقتصاد القومي للإمارات".

وأضاف أن الحكومة الاتحادية تبنت مبدأ الموازنة (الصفرية) بدون أي عجوزات، مؤكدًا أنه ليست هناك حاجة للإصدار بغرض سد عجز في الموازنة العامة، إلا وفق الضوابط التي حددها قانون الدين العام.

وتوقع صدور قرارات من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة بخصوص تعديل رسوم الخدمات لوزارات وهيئات اتحادية، حيث واصلت وزارة المالية مشروع مراجعة الرسوم، وتم رفع مذكرات لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وعما إذا كانت هناك حزم تحفيزية مرتقبة خلال الفترة المقبلة، قال: "تعمل وزارة المالية وشركاؤها الاستراتيجيون على مدار الساعة لرصد حالة السوق ومستجدات بيئة الأعمال ووضع الحلول العاجلة، وكذلك الخطط التحفيزية المتوسطة والطويلة المدى التي تضمن حماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع الانتعاش الاقتصادي".