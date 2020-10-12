إيران تسجل 4206 إصابات و272 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سيما سادات لاري، وفاة 272 شخصًا بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 28 ألفًا و816 شخصًا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أضافت في تصريحها الصحفي، اليوم الاثنین، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 4206 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 504 آلاف و281 حالة.

وأشارت إلى أن المصابين بينهم 4533 شخصا في وضع حرج، مضيفة أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 409 آلاف و121 شخصا حتى اليوم.