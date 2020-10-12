شرطة بيلاروس تهدد بإطلاق النار مع استمرار الاحتجاجات

هددت شرطة بيلاروس بالبدء في استخدام الأسلحة القتالية اليوم الاثنين بعد أن اتخذت الاحتجاجات الأسبوعية في العاصمة مينسك منعطفا عنيفا، في إشارة إلى أن السلطات ربما تستعد لأساليب أكثر صرامة مع دخول الاحتجاجات الشهر الثالث.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم وزارة الداخلية قوله في بيان بالفيديو "الاحتجاجات، التي انتقل معظمها إلى مينسك، أصبحت أكثر تنظيمًا ومتطرفة للغاية.. قوات وزارة الداخلية لن تغادر الشوارع وستستخدم معدات خاصة وأسلحة قتالية إذا لزم الأمر".

وأفاد موقع "توت باي" الإخباري بأن رجالًا مجهولين مقنعين استخدموا قنابل صوتية ورذاذ الفلفل على أشخاص شاركوا في مسيرة للمتقاعدين ضد السلطات اليوم الاثنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن الشرطة اعتقلت أمس الأحد أكثر من 700 شخص فيما اشتبك متظاهرون مع سلطات إنفاذ القانون، وبدا أن العنف يمثل تحولًا من الاحتجاجات الأسبوعية السلمية إلى حد كبير التي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في 9 أغسطس.

وجاء تحذير الشرطة اليوم الاثنين بعد أن التقى الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في السجن مع عدد من أعضاء المعارضة المسجونين في مطلع الأسبوع، وبعد الاجتماع الذي تناول الإصلاحات الدستورية، والذي ضم المرشح الرئاسي فيكتور باباريكا، تم إطلاق سراح اثنين من المشاركين رهن الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية "بلتا".