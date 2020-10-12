الفاتيكان: إصابة 4 من أفراد الحرس السويسري البابوي بفيروس كورونا

أعلن الفاتيكان، اليوم الاثنين، إصابة 4 من أفراد الحرس السويسري البابوي بفيروس كورونا.



وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، إنه تم تشخيص حالات الإصابة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن الأفراد الأربعة ظهرت عليهم أعراض كوفيد-19 ويخضعون للعزل الذاتي، حسب ما نقلته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية للأنباء.



وأشار إلى أن الحالات الجديدة جاءت بالإضافة إلى 3 إصابات بين مواطنين من سكان الفاتيكان، ثبتت إصابتهم بالفيروس في الأسابيع الأخيرة وخضعوا للعزل الذاتي.



ويقوم الحرس السويسري، وهو أصغر وأقدم جيش في العالم، بمهمة الحراسة الاحتفالية خلال القداسات البابوية، وإدارة بوابات الفاتيكان، ويساعد في حماية البابا فرانسيس البالغ من العمر 83 عامًا.