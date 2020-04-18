ارتفاع أسهم شركات السيارات الأوروبية اليوم



سجلت أسهم شركات صناعة السيارات أداء جيدًا في تعاملات أسواق المال بأوروبا، اليوم الاثنين، مدعومة بتقديرات المحللين الإيجابية بشأن مجموعة دايملر الألمانية التي تنتج سيارات مرسديس، والأنباء عن اعتزام فرنسا تقديم دعم لصناعة السيارات الكهربائية.



وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن أسهم شركات تصنيع المعدات وشركات خدمات الأعمال حققت أداء جيدًا اليوم بفضل التقارير الإيجابية عن شركة صناعة معدات المناجم ميتسو أوتوتيك وشركة الاستشارات الهندسية أراكيدس وشركة صناعة الحاويات الزجاجية جريشايمر التي ستعلن نتائجها غدا الثلاثاء.



وارتفع سعر سهم دايملر بنسبة 1.9 في المئة بعد أن رفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس تقييمه للشركة الألمانية مرتين، في حين رفع بنك الاستثمار جيه.بي مورجان السعر المستهدف لسهم الشركة، مشيرا إلى تحسن خطوط إنتاج الشركة وفاعلية إجراءات خفض النفقات.



وارتفع سعر سهم شركة بي.إس.أيه جروب الفرنسية التي تنتج سيارات بيجو وستروين بنسبة 1.7 في المئة وارتفع سعر شركة سيارات رينو بنسبة 0.9 في المئة وسهم شركة ميشلان للإطارات بنسبة 1.4 في المئة، بعد تصريحات وزير النقل الفرنسي جان باتيست ديجباري عن خطط الحكومة لدعم سوق السيارات الكهربائية المستعملة وتوسيع شبكة محطات شحن بطاريات السيارات الكهربائية في فرنسا.