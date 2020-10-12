اتفاق بين إيرباص والنقابات العمالية لتجنب شطب وظائف في فرنسا

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية (إير باص) في بيان، اليوم الاثنين، أن عمالها في فرنسا لن يواجهوا أي شطب قسري للوظائف حتى مارس المقبل على أقرب تقدير، في أعقاب الاتفاقات التي توصلت إليها مع النقابات العمالية بشأن اجراءات مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا على صناعة الطيران والطائرات في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان إيرباص القول إنها ستقيم نتائج الإجراءات المتفق عليها خلال ديسمبر وفبراير المقبلين.

وذكرت الشركة أنها قد تتخذ أي قرارات إضافية في مارس المقبل إذا لزم الأمر.

كانت نقابة سي.إف.إي-سي.جي.سي العمالية الفرنسية قد ذكرت أن شركة إيرباص توصلت إلى اتفاقيتين مع النقابات العمالية في باريس لوضع الشركة "على الطريق" من أجل تجنب اللجوء إلى شطب قسري للوظائف في فرنسا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نقابة سي.إف.إي-سي.جي.سي وقعت اتفاقا بشأن برنامج يتضمن الوظائف طويلة الأجل والوظائف المؤقتة للحفاظ على 1500 وظيفة من الشطب.

كما تم توقيع اتفاق ثان بشأن الإجراءات الاجتماعية التي تتيح التقاعد أو الاستقالة الاختيارية للعمال من الشركة، مع تجنب قيام الشركة بشطب أي وظائف.

يذكر أن شركة إيرباص كانت قد حذرت في وقت سابق من أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على صناعة الطيران والطائرات في العالم تجعل احتمال قيام الشركة بشطب 15 ألف وظيفة في مختلف أنحاء العالم "ليس أسوأ السيناريوهات".