ميركل تعتزم التشاور مع الولايات حول حظر الإقامة الفندقية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستُجري مشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء بشأن حظر الإقامة الفندقية المثير للجدل على خلفية تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار زايبرت إلى أن الأمر يتعلق بلوائح على مستوى الولايات، موضحا أن المستشارة ستستمع إلى الحجج من كافة الأطراف المؤيدة والمعارضة، ثم سيُجرى بعد ذلك مناقشة النهج الصحيح من حيث المهمة الرئيسية، وهي عدم السماح لوضع العدوى بالخروج عن نطاق السيطرة.

وعقب مشاورات داخل ما يسمى بمجلس الوزراء المختص بإدارة أزمة كورونا اليوم الإثنين، تحدث زايبرت عن بداية "الموجة الثانية".

وقال: "يتفق الجميع في الحكومة الاتحادية على أنه حان الوقت الآن لتقرير ما إذا كان بإمكاننا مواجهة هذا التطور بنجاح أو ما إذا كانت الأرقام ستخرج عن سيطرتنا خلال الشتاء وعيد الميلاد (الكريسماس)".

وأوضح أنه إذا وصل الأمر إلى ذلك، فسيتضح آجلا أم عاجلا في المستشفيات ووحدات العناية المركزة.

وحول موضوع حظر الإقامة الفندقية، قال زايبرت إن الحكومة الاتحادية تتفهم بشكل عام أن المواطنين لديهم أسئلة حول هذا الموضوع، مضيفا في الوقت نفسه أن الوضع يصبح "غير مفهوم تماما" إذا أرادت منطقة بها "حالات قليلة للغاية" أن تحمي نفسها عبر هذا الإجراء.

وكانت غالبية الولايات الألمانية قررت يوم الأربعاء الماضي عدم السماح للقادمين من بؤر كورونا الخطيرة داخل ألمانيا بالإقامة الفندقية فيها، إلا إذا كانوا يحملون نتيجة سلبية لاختبار كورونا، ولم يمر عليها أكثر من 48 ساعة.

ويسري هذا الإجراء على المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات الجديدة عن الحد التحذيري المحدد بـ50 حالة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام، وقد قوبلت هذه القاعدة بانتقادات متكررة.