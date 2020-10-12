مركز المستهلك الأوروبي: التعويضات الكربونية الرخيصة مقابل الرحلة الجوية تستدعي التفكير

الشعور بالذنب حيال ما يتركه سفرك الجوي من آثار على البيئة ظاهرة موثقة بشكل جيد.

وتقدم الكثير من شركات الطيران وبعض مقدمي الخدمة المستقلين مثل "ماي كلايمت" أو "أتموسفير"، للمسافرين إمكانية زيادة تسعيرة الرحلة الجوية لتقليل إحساسهم بالذنب والتعويض عما يتركونه من آثار كربونية على البيئة.

غير أن القسم الألماني من مركز المستهلك الأوروبي ينوه إلى أنه من المجدي القيام ببعض الأبحاث والتأكد من أن الشركة التي تعرض الخدمة قانونية وجادة.

ويقول مركز المستهلك، إنه يجب أن يكون من الواضح كيف يتم حساب مقدار ثاني أكسيد الكربون والتعويض.

ويجب أن تثير العروض المنخفضة بشكل غير واقعي القلق ويقول المركز: "إذا ما كانت شركة طيران تقول إنه من الممكن التعويض عن الآثار الكربونية بالتبرع بيورو واحد فقط، فأنت أمام خدعة".

ويجب أيضا أن يتلقى الركاب تأكيدا بالسداد.