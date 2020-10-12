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«نوفوستي»: هدوء في ستيباناكيرت عاصمة قره باغ

ستيباناكيرت، عاصمة إقليم قره باغ
ستيباناكيرت، عاصمة إقليم قره باغ
رويترز
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 8:06 ص | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 8:06 ص

قال مراسل وكالة "نوفوستي"، إن الليلة الماضية مرت بهدوء في مدينة ستيباناكيرت عاصمة جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا.

وأضاف المراسل، أنه منذ مساء أمس الأحد، لم تطلق صفارات الإنذار، ولم يسمع دوي انفجارات في هذه المدينة.

ومع ذلك، فإن غالبية السكان المتبقين في المدينة، فضلوا قضاء الليل في الأقبية والملاجئ خوفا من تجدد القصف.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن شوارع ونوافذ بيوت ستيباناكيرت لا تزال بدون أنوار، وغير مضاءة عمليا، حتى لا تجذب انتباه الطائرات بدون طيار ولا تمنحها فرصة الاسترشاد في المنطقة.

في ذات الوقت، أعلن المركز الإعلامي لجمهورية قره باغ، مساء أمس، أن أذربيجان انتهكت وقف إطلاق النار، ووجهت ضرباتها في الاتجاه الجنوبي مستخدمة العربات المدرعة والمدفعية الصاروخية.

وأشار المركز إلى أن وحدات جيش دفاع قره باغ، تصدت لضربات العدو وأفشلتها.

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