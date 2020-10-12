قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين من بينهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثمانية مواطنين من بينهم أسرى محررون من بلدة حلحول شمال الخليل، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفادت مصادر محلية لـ«وفا»، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول واعتقلت الأسرى المحررين يحيى صادق جحشان، والأشقاء سامر وثائر، وعمر جمال مضية، ومحمد محمود السعده، ومحمد حلمي عقل، ومحمد صقر البو، وصهيب بدر زماعره، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم إلى جهة غير معلومة.

ودارت مواجهات مع الشبان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، عولجوا على إثرها على الفور ميدانيا.