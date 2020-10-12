 تدريب معلمي الصفوف الأولى بجنوب سيناء استعدادا للداراسة - بوابة الشروق
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تدريب معلمي الصفوف الأولى بجنوب سيناء استعدادا للداراسة

رضا الحصري
نشر في: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:37 م | آخر تحديث: الإثنين 12 أكتوبر 2020 - 6:37 م

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، تدريبًا لمعلمي المرحلة الابتدائية، ضمن استعدادات المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن التدريب استهدف جميع معلمي المرحلة الابتدائية للصفوف الأولى، لصقل إمكانيتهم، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

وأضاف عقل أنه يقوم بالتدريب موجهي اللغة العربية، ومسئولي التدريب للصفوف الأولى، لتحقيق التنمية المهنية المستدامة.

وأوضح أنه جرى التطرق إلى كيفية التعامل مع التلاميذ خلال الأيام الأولى من الدراسة، وتوفير مقاعد للتلاميذ حسب احتياج المدرسة لتنفيذ خطة الدراسة، مع طرق اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".


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