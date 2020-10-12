السيسي: مصر داعمة لكل ما يحقق مصالح العراق وشعبه

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق والتي تتمحور حول دعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وأن مصر داعمة لكل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات ومكافحة الإرهاب ويحافظ على أمنه واستقراره.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، لوزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين .

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، إن وزير الخارجية العراقي نقل إلى الرئيس السيسي رسالة من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة في مجال المشروعات التنموية ونقلها إلى العراق، خاصة في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية.

وثمن وزير الخارجية العراقي الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقا استراتيجيا لبلاده على المستوى العربي والأفريقي والعالمي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه طلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، معربا عن حرص مصر المتبادل على الدفع بأطر التعاون مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة، سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن .

كان وزير الخارجية العراقي قد وصل أمس الأحد إلى القاهرة قادما على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق فى كل المجالات واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .